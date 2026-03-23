El padre Daniel Ruarte falleció este domingo 22 de marzo, luego de atravesar una prolongada enfermedad, según confirmó la Parroquia del Espíritu Santo, donde desempeñaba su labor pastoral. La noticia generó gran pesar en la comunidad de Villa América.

El sacerdote desarrollaba una intensa labor en la parroquia, donde impulsaba acciones de asistencia social destinadas a los sectores más vulnerables y brindaba acompañamiento espiritual permanente a los vecinos de la comunidad.

A lo largo de su trayectoria, Ruarte se caracterizó por su cercanía con la comunidad y su compromiso con los sectores más vulnerables, en articulación con el trabajo de Cáritas.

Asimismo, desde Cáritas San Juan despidieron al padre con un emotivo mensaje: "Recordamos con gratitud su incansable labor pastoral y su corazón entregado a los más necesitados. El Padre Daniel desempeñó su última misión en la Parroquia del Espíritu Santo, comunidad que acompañó con devoción hasta que su salud le exigió un retiro necesario".

Los restos del padre Ruarte serán velados en la parroquia donde ejercía su labor pastoral, ubicada en Villa América. En tanto, a las 20 se celebrará una misa de cuerpo presente que será presidida por Jorge Lozano.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas expresiones de pesar comenzaron a replicarse entre fieles y organizaciones vinculadas a la Iglesia en San Juan.