Este domingo 22 de marzo se emitió la primera parte del especial de Por el Mundo 2026 grabado en San Juan, con la conducción de Marley y Vicky Xipolitakis. El programa mostró distintos paisajes y atractivos de la provincia, tras una intensa agenda de grabación.

Durante su estadía, el equipo recorrió más de 50 puntos turísticos en apenas dos días. Entre los lugares visitados se destacaron el dique Punta Negra, una bodega en Sierras Azules, las termas de Pismanta, Barreal, la Pampa del Leoncito y el Parque Provincial Ischigualasto. También incluyeron sitios históricos como el convento donde funciona el museo dedicado a José de San Martín y el Cabildo.

En el marco de su visita, los conductores brindaron una conferencia de prensa en el Teatro del Bicentenario, donde compartieron sus impresiones sobre la provincia. Marley destacó el estado del patrimonio local y señaló: “El teatro no lo conocía. Es majestuoso”. Además, recordó un vínculo personal con San Juan: “Viví acá un mes cuando tenía 18 años”.

Por su parte, Vicky Xipolitakis resaltó tanto los paisajes como la calidez de los sanjuaninos. “Estamos conociendo lugares increíbles. La gente es muy cálida y te hace sentir bien”, expresó durante su paso por la provincia.

El equipo también participó del pasaporte turístico provincial, una propuesta que promueve el recorrido de distintos puntos de interés. Según adelantaron, el especial continuará mostrando otros destinos locales en las próximas emisiones.

La producción busca posicionar a San Juan como destino turístico a nivel nacional, a partir de sus paisajes, su historia y su oferta cultural.