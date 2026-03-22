El incendio que afectó este domingo a la empresa ECO San Juan S.A., en el Parque Industrial de Chimbas, continúa bajo investigación. Luego de más de tres horas de trabajo, bomberos lograron controlar el foco en el predio, donde se almacenaban residuos industriales altamente inflamables vinculados al sector de la minería.

Desde la Fiscalía, Ignacio Achem de la UFI Genérica, explicó a DIARIO HUARPE que se manejan varias hipótesis, aunque una de las principales líneas de investigación apunta a la posible intervención de una persona externa a la empresa. “Trabajamos sobre algunas hipótesis y una de ellas es que podría haber sido iniciado por una persona ajena al lugar. No se puede descartar”, sostuvo, y aclaró que aún no hay certezas.

El incendio comenzó sobre las 17 horas del domingo. (Foto: DIARIO HUARPE)

En ese contexto, personal interviniente entrevistó a Alex Muñoz, casero del predio, quien se encontraba solo al momento del hecho. Según su testimonio, no advirtió la presencia de personas en el lugar y señaló que únicamente observó humo que salía desde una de las habitaciones, donde luego el fuego comenzó a crecer rápidamente.

El fiscal también indicó que, por el momento, no es posible confirmar ninguna teoría hasta que se realicen las pericias correspondientes. “Hay otras hipótesis que se están barajando en estos momentos. Vamos a esperar los resultados para hablar con precisión”, agregó.

Además, Achem señaló que están verificando la existencia de cámaras de vigilancia para obtener mayor información sobre el origen del incendio.

Finalmente, indicó que el incendio no afectó a otros predios del Parque Industrial. Mientras tanto, continúan las tareas en la zona y se aguardan los resultados de las pericias para determinar cómo se originó el fuego.