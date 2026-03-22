Dos hombres fueron detenidos por la Policía de San Juan tras ser señalados como los presuntos autores de un intento de robo de una bicicleta en el paraje Ceferino Namuncurá, en el departamento San Martín. El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico Este.

El hecho se registró cuando una mujer denunció que dos sujetos habían intentado sustraerle una bicicleta rosa, marca Tornado, que había dejado estacionada frente a la capilla del lugar. Tras el aviso de otra persona, los efectivos fueron alertados y comenzaron un operativo en la zona.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos fueron localizados y aprehendidos mientras intentaban darse a la fuga. Se trata de un hombre de 49 años, de apellido Galleguillo, y otro de 35, de apellido Tejada, con domicilios en Santa Lucía y Chimbas, respectivamente.

Ambos quedaron a disposición de la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Oscar Oropel, imputados por el delito de hurto en grado de tentativa.