El Gobierno nacional avanzará en los próximos días con una nueva reducción del empleo público, en el marco de un plan que apunta a recortar hasta un 10% de la planta estatal durante 2026. La medida contempla la eliminación de entre 5000 y 6000 puestos en el corto plazo.

Según fuentes del Poder Ejecutivo, las primeras desvinculaciones comenzaron la semana pasada y forman parte de un proceso que se extenderá a lo largo del año. El objetivo final es reducir más de 27.000 empleos en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a enero de este año el sector público nacional contaba con 278.705 trabajadores. En paralelo, el índice de desempleo alcanzó el 7,5% al cierre de 2025, lo que representa más de 1,7 millones de personas sin trabajo.

A diferencia de etapas anteriores, el foco de los recortes estará puesto en los organismos descentralizados. Entre ellos se encuentran áreas como el INDEC, el Conicet, la Anses, el INTA, el INTI y el Enacom, entre otros.

Gran parte de las bajas corresponderá a contratos anuales que no serán renovados. Además, el Gobierno evalúa la eliminación de áreas consideradas “duplicadas” y la implementación de programas de retiro voluntario en distintos organismos.

Desde diciembre de 2023, la actual gestión ya redujo en más de 60.000 los puestos en el Estado nacional. Las autoridades sostienen que el proceso continuará de manera progresiva, con ajustes definidos según el análisis de cada área.