Pidieron un préstamo de $7 millones a su nombre y la justicia ordenó que dejen de cobrárselo

Una reciente medida cautelar judicial ordenó al Banco Provincia de Buenos Aires suspender los débitos de un préstamo no solicitado, a raíz de una estafa bancaria virtual contra una jubilada bonaerense. La Justicia dispuso la suspensión inmediata de todo débito, descuento o retención en la cuenta bancaria de la víctima tras la denuncia, protegiéndola de obligaciones asociadas a una deuda que no autorizó.

La decisión, dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57, prohíbe además nuevas gestiones de cobro y la generación de reportes negativos en centrales de riesgo crediticio por este hecho. La medida busca evitar daños mayores o irreparables mientras avanza la investigación penal.

Cómo ocurrió el fraude

Los estafadores se hicieron pasar por operadores de tarjetas de crédito y, utilizando técnicas de ingeniería social, lograron que la mujer les entregara sus datos personales y bancarios, además de una fotografía de su documentación. Con esa información, solicitaron un préstamo por 7 millones de pesos a su nombre y vaciaron la cuenta.

El engaño comenzó cuando la jubilada buscó un número oficial de la tarjeta VISA en Google para reclamar por un aparente problema. Luego, fue contactada por WhatsApp por supuestos empleados de la entidad, quienes solicitaron sus datos confidenciales. Así, los delincuentes accedieron a su cuenta, solicitaron el crédito y abrieron cuentas en diversas billeteras virtuales, además de gestionar nuevos préstamos en la plataforma “alprestamo.ar”.

La respuesta judicial y la medida cautelar

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57 dictó la medida cautelar el 20 de marzo de 2026. Ordenó al Banco Provincia suspender todo débito, retención, intereses y cualquier gestión de cobro relacionada al préstamo obtenido de forma fraudulenta.

La entidad bancaria tampoco podrá emitir reportes negativos sobre la víctima en centrales de riesgo crediticio mientras avance la investigación penal, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 59 de Laura Belloqui junto a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), dirigida por Horacio Azzolin.

Antecedentes y responsabilidad de las entidades financieras

Este caso no es un hecho aislado. En 2021, la fiscalía general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca intervino en una estafa similar a un jubilado, lo que evidencia la reiteración de esta modalidad delictiva.

El Ministerio Público Fiscal y la Justicia Nacional resaltaron la desigualdad entre los clientes y las entidades financieras, al advertir la necesidad de que los bancos implementen mecanismos estrictos para verificar la identidad real antes de conceder créditos preaprobados. También enfatizaron que debe reforzarse el control de los riesgos informáticos, en línea con resoluciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).