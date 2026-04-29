Piti Fernández llega a San Juan con su show solista en la Sala del Sol

El músico y compositor Piti Fernández se presentará en San Juan el próximo domingo 17 de mayo a las 21 horas. El recital tendrá lugar en la Sala del Sol, en una nueva parada de su gira nacional donde repasa su etapa solista y clásicos de su carrera. Las entradas tienen un valor de $40.000 y se pueden conseguir en www.tuentrada.com.

El show promete un recorrido íntimo y potente por su discografía personal, con canciones de sus álbumes más recientes y versiones de temas que marcaron su trayectoria. En este formato, Fernández suele presentarse junto a su banda, explorando sonidos que combinan rock con influencias de blues, folk y country.

Trayectoria

Juan Germán Fernández, conocido artísticamente como Piti Fernández, nació el 14 de noviembre de 1982 en Buenos Aires y es una de las voces más reconocibles del rock argentino contemporáneo. Es el líder y cantante de la banda Las Pastillas del Abuelo, grupo surgido en 2002 que alcanzó popularidad a partir de la difusión en internet y una fuerte conexión con el público joven.

Con discos como Por Colectora (2005) y una identidad musical que mezcla rock, reggae, jazz y ritmos rioplatenses, la banda consolidó una base de seguidores en todo el país y realizó giras por numerosas provincias, incluyendo San Juan.

En paralelo, Fernández desarrolló su carrera solista a partir de 2017 con el lanzamiento de Conmigo Mismo, un trabajo de fuerte impronta personal y familiar. Luego continuó con discos como Caminos Bríos (2022) y Tuertos Vivos (2024), reafirmando una búsqueda artística más introspectiva pero sin abandonar su raíz rockera.

A lo largo de su carrera, el artista se destacó por letras ligadas a lo cotidiano, lo emocional y lo social, con influencias que van desde Joaquín Sabina hasta Luca Prodan, lo que le permitió construir un estilo propio dentro de la escena nacional.