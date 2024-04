Mientras en el interior de la Casona de calle 25 de Mayo se buscaba la unanimidad para la continuidad institucional del Partido Justicialista, en la vereda, dos dirigentes iniciaron una discusión por diferencias personales que casi termina en escándalo. Jorge “Chipica” Rodríguez y Arturo Aguiar se trenzaron al punto que comenzaron a empujarse, el enfrentamiento no terminó en escándalo por la intervención de Rogelio Mallea, que intercedió para calmar los ánimos.

Arturo Aguiar afirmó que “fui prepeado por Rodríguez mientras estaba en la vereda del partido a la espera de lo que resultase de la reunión del Consejo. Tuve el disgusto de que me pasara esta agresión”.

Por su parte, Jorge Rodríguez indicó en sus redes que “este señor (NdR: en referencia a Aguiar) venía acusándome de distintas cosas, pero hay algo que no podía dejar pasar y es que me dijera que había perjudicado a otros compañeros, por eso es que me acerqué a aclararlo”.

El hecho de tensión que se dio en la noche del lunes en la vereda de calle 25 de Mayo captó la atención de todos debido al tono en el que discutían los protagonistas de la historia. Tan así fue que otro dirigente del PJ como es Rogelio Mallea, que estaba llegando en su camioneta, se bajó rápidamente del vehículo para interceder entre Aguiar y Rodríguez con el objetivo de evitar que pase a mayores.

Incluso, Aguiar contó que “Rogelio me vino a rescatar de ese momento sabiendo que yo debo cuidarme por problemas de salud. Me sacó de la situación y me llevó a otro lado para que me recupere del mal momento que viví”.

Todo esto se dio en el marco de la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista en el que se logró la unanimidad para que se extiendan los mandatos hasta el 31 de agosto y que en antes de que termine el plazo existan nuevas autoridades electas que comanden los destinos para el próximo periodo.