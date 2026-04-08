No hace falta recurrir a cactus ni suculentas para tener plantas resistentes en casa. Existen especies consideradas “guerreras” que pueden sobrevivir durante semanas con muy poca agua y mantenerse en buen estado.

Estas plantas son recomendadas especialmente para personas con poco tiempo o experiencia en jardinería, ya que logran adaptarse a condiciones adversas sin perder su valor ornamental.

Entre las más destacadas aparece la sansevieria, también conocida como “lengua de suegra”, que tolera la falta de luz y puede pasar largos períodos sin riego, lo que la convierte en una de las más elegidas para interiores.

Otra opción es la vinca o vicaria, una planta todoterreno que florece incluso en condiciones de calor intenso y con escasa agua, ideal para exteriores o balcones.

La clave de estas especies está en su capacidad de adaptación: desarrollan mecanismos para conservar la humedad y resistir entornos secos, lo que las hace perfectas para quienes buscan soluciones prácticas sin resignar estética.

De esta manera, estas plantas resistentes se posicionan como una alternativa ideal para sumar verde al hogar con bajo mantenimiento, incluso en contextos donde el riego frecuente no es posible.