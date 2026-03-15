Abogados de Estados Unidos analizan impulsar una denuncia penal contra el presidente argentino, Javier Milei, en tribunales federales de Nueva York por su presunta vinculación con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, un proyecto digital que colapsó tras su lanzamiento y generó millonarias pérdidas entre inversores.

Según trascendió, representantes legales de damnificados mantuvieron contactos con legisladores y analizan reunir pruebas y peritajes técnicos para iniciar una causa criminal en territorio estadounidense. El objetivo sería determinar si existieron delitos vinculados a fraude financiero, manipulación de mercado o promoción engañosa del criptoactivo.

El caso se relaciona con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en febrero de 2025. El token experimentó una fuerte suba de valor luego de una promoción pública en redes sociales vinculada al presidente argentino, pero poco después se desplomó, provocando pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares para miles de inversores.

A raíz de esa situación se presentaron numerosas denuncias judiciales en distintos países y también se inició una investigación en la Justicia argentina. Paralelamente, estudios jurídicos internacionales comenzaron a organizar demandas colectivas en Estados Unidos para representar a los afectados por el presunto fraude financiero.

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En ese contexto, los abogados que impulsan las acciones legales consideran que los tribunales estadounidenses podrían tener jurisdicción sobre el caso debido a que parte de las operaciones y de los inversores afectados se encuentran en ese país. De avanzar la iniciativa, sería uno de los episodios judiciales internacionales más sensibles que enfrenta el mandatario desde que asumió la presidencia.