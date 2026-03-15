Una escena tan insólita como polémica marcó la jornada de la liga española durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe CF. El defensor marroquí Abdel Abqar fue expulsado con tarjeta roja directa tras tocarle los genitales al delantero noruego Alexander Sørloth en pleno encuentro.

La jugada ocurrió en el minuto 55 del partido, cuando el balón estaba fuera de disputa. Tras la revisión del VAR, el árbitro decidió sancionar la acción como conducta violenta y mostrar la roja directa al defensor del Getafe. En su informe oficial, el colegiado explicó que el jugador fue expulsado por “pellizcar la zona genital de un adversario”.

Después de la acción, Sørloth reaccionó tomando del brazo a Abqar y tirándolo al suelo, por lo que recibió una tarjeta amarilla. El incidente dejó al Getafe con diez jugadores durante gran parte del segundo tiempo.

El partido se disputó en el estadio Metropolitano y terminó con victoria por 1-0 para el Atlético de Madrid. La expulsión generó sorpresa tanto en el campo como en redes sociales por lo inusual de la acción.

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Tras el encuentro, Abqar aseguró que la jugada fue accidental y que nunca tuvo intención de tocar a su rival en esa zona. Sin embargo, la decisión arbitral se mantuvo y el hecho se convirtió rápidamente en uno de los episodios más llamativos de la temporada en la liga española.