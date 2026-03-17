El Teatro del Bicentenario convoca a bailarines de todo el país para audicionar en Carmina Burana

El Teatro del Bicentenario abrió la convocatoria a bailarines mayores de 18 años de todo el país para participar en las audiciones de la reconocida obra Carmina Burana, en versión coreográfica de Mauricio Wainrot, una de las piezas más emblemáticas del repertorio de la danza contemporánea argentina.

La inscripción se extenderá hasta el día 9 de abril a las 12 horas, a través del sitio web del Teatro del Bicentenario. Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en la página y enviar un video interpretando el fragmento de la coreografía solicitada, cuyo link se encuentra en el mismo formulario.

Requisitos para los postulantes

La convocatoria está orientada a bailarines con formación y experiencia profesional. Entre los requisitos principales se encuentran ser mayor de 18 años, contar con sólida técnica en danza clásica y contemporánea, y poseer experiencia escénica acreditada.

Además, los seleccionados deberán contar con disponibilidad para ensayos de lunes a viernes entre las 14 y las 20 horas, y los sábados de 9 a 15, desde el 4 de mayo hasta el 13 de junio, sujeto al plan de ensayos y funciones. Esta disponibilidad es de carácter excluyente para poder participar en la producción.

En cuanto al video requerido, las bases establecen que deberá ser filmado en cámara fija frontal, con luz nítida, mostrando el cuerpo completo, sin cortes ni ediciones. Los bailarines deben vestir ropa clara y al cuerpo, evitando prendas sueltas, y llevar el cabello recogido.

Instancias de audición

Las audiciones presenciales se llevarán a cabo en dos sedes del país. La primera será en la provincia de San Juan, el día 12 de abril a partir de las 11 horas, en la Sala de Danza del Teatro del Bicentenario. La segunda instancia tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 14 de abril en Piso 2 de Tte. Gral. Juan Domingo Perón 146, a partir de las 13 horas.

El informe con los bailarines seleccionados se dará a conocer el día 16 de abril, dando inicio así a la etapa de ensayos prevista para la puesta en escena de la obra.

Una obra emblemática del repertorio internacional

Carmina Burana, la célebre cantata escénica compuesta por Carl Orff entre 1935 y 1936, es considerada una de las obras más impactantes del repertorio musical y coreográfico del siglo XX. Su fuerza dramática y su potencia sonora la han convertido en una pieza recurrente en los principales escenarios del mundo.

En la versión coreográfica de Mauricio Wainrot, estrenada originalmente para el Royal Ballet de Flanders y luego interpretada por compañías de todo el mundo, la obra se consolidó como una referencia internacional y un hito en la proyección de la danza argentina. La puesta en escena se completa con la mirada creativa de Carlos Gallardo, colaborador histórico de Wainrot, cuya escenografía y vestuario aportan una identidad visual distintiva a esta producción.

Para más consultas, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].