El Gobierno nacional cerró un capítulo clave en su política exterior al hacer efectiva la salida definitiva de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien confirmó que el retiro se concretó al cumplirse exactamente un año de la notificación formal ante la ONU.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la OMS. Seguiremos promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente nuestra soberanía”, afirmó el funcionario a través de un comunicado oficial en sus redes sociales.

Un proceso iniciado en 2025

La decisión no fue sorpresiva. El 17 de marzo de 2025, el Gobierno de Javier Milei había dirigido una nota al Secretario General de las Naciones Unidas manifestando su voluntad de abandonar el organismo. Según la Convención de Viena, el proceso de desvinculación requiere un plazo de 12 meses, término que se cumplió este 17 de marzo de 2026.

Cabe recordar que la instrucción original había sido impartida por el presidente al entonces canciller Gerardo Werthein, bajo la premisa de recuperar la "independencia de decisión" en materia de políticas sanitarias.

Los motivos del portazo

En su momento, la vocería presidencial había fundamentado la medida en las "profundas diferencias" sobre cómo se gestionó la pandemia de COVID-19. Desde el entorno de Milei criticaron duramente al organismo internacional y al gobierno de Alberto Fernández, acusándolos de llevar al país al "encierro más grande de la humanidad".

“Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, había manifestado Manuel Adorni al anunciar el inicio del trámite.

El nuevo esquema de salud

Con la salida consumada, el Palacio San Martín aclaró que el país no quedará aislado, sino que buscará esquemas de cooperación "adaptados al contexto de intereses locales". Según el Gobierno, esto le dará al país "mayor flexibilidad" y disponibilidad de recursos que antes se destinaban al sostenimiento del organismo internacional.

A partir de hoy, las políticas de vacunación, protocolos de emergencia y lineamientos sanitarios de la Argentina se regirán exclusivamente por criterios nacionales y acuerdos directos con otros países o bloques regionales, sin la mediación de la oficina dirigida por Tedros Adhanom Ghebreyesus.