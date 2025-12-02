El final del partido entre Barracas Central y Gimnasia dejó una escena inesperada: pese a quedar eliminados del Torneo Clausura tras caer 0-2, los hinchas del Guapo se sumaron a los festejos del Lobo y entonaron cánticos ¡contra Estudiantes! El episodio se dio en pleno conflicto entre Juan Sebastián Verón y la AFA que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

Mientras los jugadores de Gimnasia celebraban el pase a semifinales, la parcialidad local lanzó el llamativo “¡Son los Pincharratas, son los pu… de La Plata!”. En la previa también habían apuntado contra Verón con el grito de “el que no salta es un inglés”.

El clima se potenció tras la polémica por el título otorgado a Rosario Central en la tabla anual y el gesto de los jugadores de Estudiantes en Arroyito, desobedeciendo al ente rector. En las tribunas, Barracas desplegó además una bandera gigante con la imagen de Tapia y la frase “El Guapo le agradece eternamente”.

Con el triunfo, Gimnasia jugará una semifinal histórica ante Estudiantes en el Bosque, en un clásico que definirá un lugar en la final del Clausura.