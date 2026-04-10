Por qué regreso a casa es lo más peligroso de la misión del Artemis II

La misión Artemis II de la NASA finaliza este viernes con el retorno de sus cuatro integrantes a la superficie terrestre. Después de completar un viaje de diez días orbitando la Luna, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se preparan para el tramo final de una travesía que no se realizaba con tripulación desde hace más de cincuenta años. El operativo de reingreso comenzará formalmente a las 20:53 de Argentina, mientras que el amerizaje está previsto en aguas del océano Pacífico a las 21:07, frente a las costas de San Diego.

Este descenso se considera la etapa más peligrosa debido a las condiciones extremas que debe soportar la cápsula Orión. La nave ingresará a la atmósfera a una velocidad que supera los 40.000 kilómetros por hora, provocando una fricción que elevará el calor externo a casi 2.700 grados Celsius para poner a prueba su estructura.

Para lograr un ingreso exitoso, el ángulo de inclinación debe ser exactamente de -5,8 grados, ya que un margen mínimo de error podría causar que la cápsula rebote hacia el espacio o descienda de forma incontrolada.

Durante la caída, la cápsula atravesará un momento de alta tensión conocido como el periodo de silencio radial. Debido al plasma generado por las altas temperaturas, la tripulación estará incomunicada durante aproximadamente seis minutos mientras desciende unos 122 kilómetros sin contacto con la Tierra.

La NASA mantiene el foco en el escudo térmico, componente que mostró daños en la misión anterior no tripulada, por lo que para esta ocasión decidieron ajustar la trayectoria de reingreso. Respecto a la seguridad de este elemento, desde la organización "aseguran que es seguro" pero al mismo tiempo "reconocen que existe cierto nivel de incertidumbre".

Si el aterrizaje se concreta según lo previsto, se realizará una conferencia de prensa a las 23:00 para detallar los resultados del operativo. Este hito permitirá dejar el camino allanado para futuras misiones, incluyendo el regreso del ser humano a la superficie lunar y el desarrollo de proyectos destinados a llegar a Marte.