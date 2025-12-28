El 28 de diciembre se celebra en gran parte del mundo hispanohablante el Día de los Inocentes, una jornada que mezcla historia, religión y costumbre popular, y que muchas personas asocian a bromas, chistes y ocurrencias. Pero el origen de esta fecha se remonta a un relato con raíces antiguas y significado muy distinto.

La conmemoración tiene su raíz en un episodio bíblico narrado en el Evangelio, donde el rey Herodes, al enterarse del nacimiento de Jesús, ordenó la matanza de todos los niños varones menores de dos años en Belén y sus alrededores, con la intención de eliminar al llamado “Rey de los Judíos”. Estos niños fueron conocidos como los “Santos Inocentes” y su recuerdo se transformó en una efeméride dentro del calendario litúrgico cristiano.

Con el paso del tiempo, la fecha del 28 de diciembre (que en la tradición cristiana marcaba la memoria de los niños asesinados en Belén) se sincronizó con festividades paganas y celebraciones de fin de año que incluían humor, sátira y licencias a las normas sociales. De esa combinación surgió, en varios países, la costumbre de realizar bromas o jugarretas a amigos, familiares y conocidos.

Esta dualidad entre el recuerdo histórico y la práctica lúdica generó en distintas culturas tradiciones particulares: mientras que en contextos religiosos se enfatiza la reflexión sobre los Santos Inocentes, en el ámbito popular el día se convirtió en una jornada de bromas y ocurrencias, similar al “April Fool’s Day” de los países anglosajones, aunque con una historia distinta.

En la Argentina y gran parte de América Latina, el Día de los Inocentes es sinónimo de noticias falsas ingeniosas, chistes y momentos de humor que se comparten especialmente a través de redes sociales, medios de comunicación y en reuniones familiares, siempre con un tono festivo y sin malicia.

Especialistas en cultura popular señalan que este tipo de celebraciones permiten una catarsis social al liberar tensiones en un contexto humorístico, y subrayan que, aunque la fecha tiene un origen solemne, la forma en que se vive en la actualidad responde más a prácticas comunitarias y costumbres modernas.

Así, cada 28 de diciembre conviven dos perspectivas: la rememoración de una historia bíblica de inocencia y sufrimiento, y una tradición secular de bromas y ocurrencias, que invita a sonreír y a tomar la jornada como una oportunidad para la creatividad y la creatividad social.