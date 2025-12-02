Con diciembre en marcha, quienes planean sus vacaciones en la Costa Atlántica para el verano 2026 comenzaron a definir si conviene llevar sombrilla propia o alquilar una carpa en el balneario. La oferta es amplia y va desde servicios básicos hasta complejos con piletas, estacionamiento cubierto, actividades recreativas y espacios pet-friendly.

Las tarifas, que ya se encuentran disponibles en la mayoría de los balnearios, varían según el destino, la infraestructura y la modalidad de pago. Muchos complejos ofrecen valores de preventa y recomiendan reservar con anticipación para congelar precios.

En Mar del Plata, el balneario Saint Michel de La Perla fijó la semana de carpa en $735.000, mientras que en el sur el Horizonte Club de Playa ofrece carpas a $850.000 la semana o $150.000 por día, con cochera móvil y servicios completos.

En Villa Gesell, el balneario Ciento25 cobra $300.000 la semana y $55.000 por día, con tarifas que bajan en febrero.

En Ostende, el complejo Hipocampo Playa publicó carpas a $450.000 la semana y sombrillas a $385.000, con servicios gastronómicos, duchas, Wi-Fi y recreación.

En Santa Teresita, las carpas Las Dunas del balneario Entre Médanos Club de Mar cuestan $683.000 la semana e incluyen estacionamiento y servicio de playa.

En Necochea, el balneario Tres Arroyos ofrece sombrillas a $210.000 y carpas a $250.000 la semana, más estacionamiento; mientras que el balneario Poseidón cobra $390.000 la carpa semanal y $70.000 por día, con pileta y propuestas deportivas.

Entre las claves para elegir, especialistas recomiendan reservar con tiempo para evitar subas, confirmar qué servicios están incluidos y verificar la capacidad máxima de cada carpa o sombrilla. Las tarifas podrían variar a medida que se acerque el verano, según la forma de pago y la demanda de cada destino.