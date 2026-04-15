Una nueva forma de preparar el pastel de papa permite evitar el paso de hervir los vegetales y hacer el puré siguiendo la propuesta de Paula Attias. El método consiste en utilizar una papa grande o dos medianas cortadas en láminas bien finas para forrar la base de una fuente con la mitad de ellas.

Se aclara que "atención, no es una receta 'light'" ya que sus mayores ventajas son "ahorrar tiempo y trabajo" permitiendo "descubrir este pastel donde las papas se hacen a la crema y quedan increíbles" al finalizar el proceso.

Para el relleno se deben saltear tres cebollas picadas con cien gramos de panceta ahumada en un chorrito de aceite a fuego fuerte y luego mínimo hasta caramelizar. Luego se incorporan quinientos gramos de carne picada magra hasta que cambie de color sumando cuarenta mililitros de salsa de tomate, sal, orégano fresco y condimentos a gusto.

En un bowl se mezclan doscientos mililitros de crema de leche con cien mililitros de leche junto a nuez moscada, sal y pimienta. Se vierte la mitad de este preparado sobre las papas de la base, se agrega la carne con aceitunas a gusto y se cubre con la otra mitad de las láminas. Tras volcar el resto de la mezcla láctea y espolvorear queso parmesano rallado se lleva al horno a ciento noventa grados por treinta y cinco minutos hasta que dore y burbujee.