Este miércoles, una noticia publicada por La Nación+, se conoció la posibilidad de que el Gobierno de Javier Milei aumente las partidas presupuestarias en 70% para las universidad del país, entre ellas la de San Juan. El secretario Administrativo Financiero de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Ricardo Coca, expresó a DIARIO HUARPE que aún no oficialización alguna, pero tienen una confirmación no oficial. Esto representaría un pequeño avance debido a que por decisión del presidente se prorrogó el Presupuesto Nacional 2023 de las universidades para este año, lo cual pone en jaque el funcionamiento de la UNSJ debido a que los costos de mantenimiento son muy altos y, anteriormente, comunicaron que con estos números, la casa de altos estudios funcionaría hasta el mes de mayo.

El secretario Coca dialogó con DIARIO HUARPE y explicó que están esperando el comunicado oficial por parte de Nación confirmando al 100% la noticia. “Confirmación oficial no tenemos. Sí había una especie de anuncio de un aumento del 67%. Esta noticia salió en el medio de comunicación de La Nación+, pero todavía no hay confirmación oficial”, expresó Coca.

De todos modos, sí expresó que este incremento los deja con sabor a poco, debido a que han aumentado un 300% los servicios y se había pedido un aumento de esa cifra para los gastos del mantenimiento. “Por lo menos algo ayuda, pero es una ayuda bastante débil”, dijo al respecto. A fines del 2023, el Consejo Interuniversitario Nacional se reunió para evaluar la situación y se envió un presupuesto por $2,5 billones para el corriente año, que representa un aumento del 300% con relación al año 2023.

El presupuesto es insuficiente para los dirigentes de la UNSJ, ya que aseguran que bajo este margen, la casa de altos estudios podría funcionar hasta mayo, ya que no se podrá cubrir con el dinero el mantenimiento de las instalaciones, comedores universitarios, como así también los mismos sueldos para el personal que trabaja en la universidad. En diciembre había dicho que ese mes, el aumento salarial fue de un 9% y calculaba un 10% para los próximos meses, según negociarían las paritarias en San Juan.

Con respecto a los salarios docentes explicó a través de otros medios de comunicación que las instituciones gremiales son quienes convocaron al abrazo simbólico de este miércoles y al paro de este jueves y ya está confirmado porque no solamente es por el gasto del funcionamiento, sino también por la propuesta salarial conversada en paritarias este martes 12 de marzo. De todos modos, afirmó que la universidad va a estar abierta y se verá la adhesión al paro de los distintos sectores tanto docentes como no docentes. Pese a la noticia del aumento del 67% del presupuesto para las universidades, “es una decisión de los gremios y no tiene nada que ver con el funcionamiento que nosotros hacemos. Tiene que ver con la cuestión salarial provincial”, finalizó.