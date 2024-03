En la mañana de este miércoles,13 de marzo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan fue punto de encuentro para que autoridades, docentes, personal no docente, políticos y estudiantes realizaran un abrazo simbólico a la universidad. Esto con la finalidad de expresar el rechazo hacia el congelamiento presupuestario que realizó el presidente Javier Milei.

Con este abrazo simbólico se buscó visualizar el malestar y el reclamo en contra de medida del presidente Javier Milei, sobre mantener el mismo presupuesto del 2023 pese a la inflación. Dicha decisión afecta directamente al funcionamiento de este año que solo está garantizada hasta abril o mayo. Esta limitación impacta en la parte académica, la prestación de servicios, el mantenimiento de las distintas actividades, las instalaciones del espacio, el comedio universitario gratuito y las becas que se hacen entregas a los estudiantes, comentó Oscar Mario Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería.

En este sentido, agregó que las actividades se mantienen hasta ahora con los montos que estaban acordados hasta el año pasado. Como consecuencia, no podrán garantizar mejoras en el caso el presupuesto de cada una de las de las unidades de las facultades. "Por ejemplo, nosotros tenemos becas propias para los alumnos de desayuno, fotocopias y asistencia económica. Hasta el momento se está entregado con el valor acordado, pero no hemos podido hacer la actualización acorde al aumento de los precios". En cuanto las decisiones sobre el ajuste del presidente para hacer frente a la inflación, el decano dijo que “lo único que queremos es que se siga manteniendo el funcionamiento de la universidad, de las actividades del Conicet y el sueldo de los docentes y no docentes”.

Por otra parte, el decano habló al respecto de sueldo que poseen las autoridades. En este sentido Fernández comentó que no es posible ajustar los sueldos, ya que todo está definido desde el Consejo Superior para garantizar la gestión de las autoridades de la universidad.

Por parte del estamento estudiantil, el presidente del Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, dialogó con DIARIO HUARPE y afirmó que están muy preocupados con toda la situación de incertidumbre. "No sabemos qué pasarán con las becas de apoyo económico, las de fotocopias, el comedor universitario gratuito. En un contexto de ajuste generalizado, a principio de este año el boleto escolar aumentó y ahora viene un incremento del 130%, sumando a todo el resto de los servicios que afecta a los estudiantes”, aseveró.

Quienes dijeron presente en el edificio de avenida Libertador se formaron uno al lado del otro para que, de esta manera, puedan abrazar a la universidad acompañada de aplausos y gritos en apoyo la educación pública.