La Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan anunció este martes, en una conferencia de prensa realizada en el auditorio Juan Victoria, el inicio de su temporada 50º. El evento contó con la participación de destacadas autoridades, incluyendo al actual director del auditorio, Rolando García Gómez, y a la vicerrectora de la UNSJ, Analía Ponce.

La temporada inaugural dará comienzo el próximo viernes 15 de marzo a las 21.30, con un concierto de entrada libre y gratuita en el que se presentarán dos obras de repertorio sinfónico de gran importancia: la Suite Aladdín de Carl Nielsen y Scheherazade de Rimsky-Korsakov.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Durante la conferencia de prensa, Rolando García Gómez expresó su orgullo por iniciar esta temporada con la orquesta, destacando la labor de la institución durante cinco décadas: "Poder iniciar este año la programación con una orquesta sinfónica, cumpliendo cincuenta años, es motivo de orgullo. No es fácil sostener en este país un proyecto cultural durante tantos años, y que la Orquesta Sinfónica de la provincia de San Juan, de la universidad, pueda seguir sosteniendo este trabajo es sin duda un motivo de orgullo", afirmó.

Por su parte, la vicerrectora Analía Ponce resaltó la importancia de la Orquesta Sinfónica para la comunidad sanjuanina y su papel como parte del patrimonio cultural de la provincia: "Estamos a justo un año de haber celebrado y los festejos de que la universidad cumpliera años, ¿no? Y tan cerca de esa fecha, solo un año después, se inicia la actividad de la vida de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Hoy nos disponemos a empezar a celebrar también", expresó.

Además, la vicerrectora enfatizó la contribución de la universidad a la producción artística y su compromiso con la comunidad, subrayando el carácter inclusivo de la orquesta: "No creo que haya algún sanjuanino que no haya asistido en alguna oportunidad a algún evento de la orquesta, que no es exclusivamente de la universidad, es de todos los sanjuaninos".

Por último, Rolando García Gómez, hizo hincapié en que este año no se financiarán las obras independientes, pero se continuarán realizando eventos gratuitos para los sanjuaninos los días miércoles y jueves. Estas declaraciones fueron realizadas en exclusiva para Diario Huarpe.