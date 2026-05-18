Lo que comenzó como una noche de compras tranquila para un vecino de La Bebida, en Rivadavia, terminó en un vertiginoso operativo policial y una persecución civil que permitió recuperar un teléfono de alta gama. El delincuente terminó detenido.

Fuentes policiales informaron que todo se registró cerca de las 23:40 horas de este domingo en las inmediaciones del barrio Conjunto 7. Allí, un joven de 29 años fue abordado por un ladrón que, en un movimiento rápido, le arrebató su iPhone 13 y emprendió una veloz huida a pie por las calles de la zona.

Lejos de resignarse, el damnificado utilizó la tecnología a su favor. A través del rastreo satelital del dispositivo, logró geolocalizar el aparato en tiempo real. La señal lo guio directamente hasta un terreno baldío ubicado en el Lote Hogar N° 34.

Al llegar al lugar, la víctima, identificada por fuentes policiales como de apellido Bordón, localizó al sospechoso y logró retenerlo en el sitio hasta que los efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste y de la Comisaría 38ª arribaron al sector.

El malviviente fue identificado por la Policía como Cortez Flores (31), con domicilio en el Lote Hogar N° 30. Tras el palpado de urgencia, los uniformados procedieron al secuestro del teléfono, el cual fue reconocido y devuelto a su legítimo dueño.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la causa quedó caratulada como Robo en grado de tentativa en concurso real con robo. El detenido fue trasladado a los calabozos de la sede policial y será juzgado bajo el sistema de Flagrancia.