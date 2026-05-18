Salió del boliche y terminó con el auto incrustado en el Lateral de Ruta 40

La madrugada del domingo 17 de mayo se vio sacudida por un hecho que generó mucha preocupación en el departamento Rawson. Un automóvil terminó incrustado en un sifón situado al costado del Lateral de Ruta Nacional N° 40, dejando una imagen impactante para quienes circulaban por la zona.

Según indicaron versiones iniciales del caso, el conductor habría salido apenas minutos antes del boliche Way Club, ubicado en ese mismo departamento. Por motivos que todavía se están tratando de establecer, el hombre perdió el control del volante y el vehículo impactó de lleno contra la estructura de cemento del sifón.

Fuentes vinculadas al hecho señalaron que "quien manejaba aparentemente no sería el propietario del automóvil" y que además el sujeto "se encontraría bajo los efectos del alcohol al momento del siniestro".

Afortunadamente, y a pesar de la violencia que tuvo el choque, no se registraron personas heridas en el lugar del accidente. Los daños fueron únicamente materiales. Actualmente, las circunstancias del episodio son materia de investigación y se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre lo que sucedió realmente.