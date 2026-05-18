Por qué la escarapela argentina se usa siempre del lado izquierdo

Llega el 18 de mayo y con él una de las preguntas más repetidas por la gente. Saber de qué lado se coloca este distintivo es una duda constante que inunda la web. La respuesta se encuentra en la costumbre de portarla sobre el sector izquierdo del pecho o en la solapa de ese mismo lado.

Esta ubicación responde a una razón práctica y simbólica. Al estar en ese sitio, se encuentra "más cercana al corazón", lo que representa llevar el "amor" y la "lealtad" hacia la patria en un lugar especial. Además, esta posición facilita su "visibilidad al estrechar manos" o saludar a otros, reafirmando la identidad nacional en cada encuentro social.

El origen de este emblema se remonta a una petición de Manuel Belgrano. El 13 de febrero de 1812, el prócer propuso al Triunvirato crear una insignia nacional. Su meta era "uniformar al Ejército Revolucionario" y lograr "distinguirlo de los enemigos" durante las batallas. Pocos días después, el 18 de febrero, se aprobó el "uso de la escarapela con los colores blanco y azul celeste".

Esos tonos fueron elegidos porque simbolizaban ideales de "unidad" y "libertad", dejando atrás los antiguos colores rojos. Aunque nació como un elemento militar, pronto se transformó en un "símbolo de unidad y resistencia nacional" para todos los ciudadanos. Actualmente, su uso se extiende desde el 18 hasta el 25 de mayo, fecha en que se conmemora el primer gobierno patrio, funcionando como un recordatorio de los valores que nos unen.