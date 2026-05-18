Flavio Briatore, de Alpine a querer comprar un gigante del fútbol europeo

El mundo del deporte europeo se encuentra expectante ante un posible giro de timón en la conducción del AC Milan. Flavio Briatore, el empresario italiano reconocido por su liderazgo en la Fórmula 1 con Alpine y Renault, encabeza una operación estratégica para sumarse a la directiva del legendario club lombardo.

Esta maniobra no sería en solitario, ya que incluiría el regreso de Adriano Galliani, quien fue administrador delegado entre 1986 y 2017, y de Giovanni Carnevali, actual CEO del Sassuolo desde 2014.

La información cobró fuerza tras las declaraciones del dueño del equipo, Gerry Cardinale, quien admitió que se evalúan cambios estructurales en el mando del club. Aunque Briatore es hincha de la Juventus, su objetivo no es comprar la institución sino ocupar roles ejecutivos de alto perfil.

Esto ocurre en un momento de turbulencia institucional para el equipo, que aún procesa salidas como la de Paolo Maldini en 2023. Sobre estas versiones, Carnevali se pronunció recientemente antes del inicio de un partido contra Lecce.

El directivo fue tajante al señalar que "Ser vinculado a un gran club es un placer. Todos tenemos la ambición de hacer algo importante. Por el momento son palabras; no recibí ningún llamado ni tuve ningún contacto". Pese a la aclaración, la posible alianza sigue generando debates entre los seguidores de uno de los clubes más laureados de Europa.