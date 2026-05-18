A las puertas de una nueva cita mundialista, el mejor del mundo no baja el ritmo. En una noche iluminada en el Miami Freedom Park, Lionel Messi condujo al Inter Miami a una victoria fundamental por 2 a 0 ante Portland Timbers, dejando en claro que su jerarquía sigue intacta de cara al Mundial 2026.

El encuentro, válido por la fecha 14 de la MLS Cup, fue un monólogo de "Las Garzas" bajo la batuta del capitán de la Selección Argentina. Messi fue el encargado de romper el cero con una definición de su sello, haciendo delirar a los miles de fanáticos que colmaron el estadio.

No conforme con su gol, el "10" frotó la lámpara minutos más tarde para asistir a Germán Berterame. El delantero no perdonó y colocó las cifras definitivas para un triunfo que tiene un valor doble: con estos tres puntos, el conjunto de Florida logró igualar la línea de Nashville SC en lo más alto de la Conferencia Este.

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos mostró solidez defensiva y una efectividad letal en ataque, apoyada en el gran presente de sus figuras. Para Messi, esta actuación reafirma que llega en un estado físico y futbolístico óptimo para liderar a la Scaloneta en el certamen máximo que comenzará en pocas semanas.