Detuvieron a un hombre tras amenazar a policías y secuestrarle municiones y herramientas

Un hombre de 27 años fue detenido por personal de la Subcomisaría Castro luego de amenazar a efectivos policiales y ser encontrado en posesión de municiones y herramientas de dudosa procedencia en la localidad de Villa La Costa, Carpintería, en el departamento Pocito. El procedimiento tuvo lugar sobre el lateral de Ruta 40 y Ruta 295, en el marco de recorridas preventivas realizadas por los uniformados.

Durante esos patrullajes, los agentes identificaron a un sujeto conocido como Zalazar, alias “El Culín”, quien contaba con un legajo anterior por tentativa de hurto. Al notar la presencia policial, el hombre intentó huir a pie hacia el este de Ruta 295, pero fue interceptado a los pocos metros en un descampado.

En el momento de practicarle un palpado de urgencia, los efectivos le encontraron entre sus pertenencias tres municiones calibre 38 milímetros, una calibre 9 milímetros y cinco calibre 32 milímetros. Además, el individuo llevaba un estuche de guitarra cuyo interior contenía una amoladora de la marca Dewalt, un atornillador y un taladro inalámbrico Makita con su cargador y batería, un termo de metal, un juego de puntas de destornillador, un extensor magnético y un tubo de llave.

Durante el momento de la aprehensión, el detenido profirió insultos y amenazas de muerte contra dos de los efectivos actuantes. Por este motivo, quedó vinculado a un legajo judicial por amenazas, con intervención del ayudante fiscal Oscar Oropel, perteneciente a la Unidad Fiscal de Flagrancia.