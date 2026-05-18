Entre lágrimas, El Retutu confirmó su retiro definitivo de la música

El Retutu grabó un mensaje para sus seguidores donde anunciaba que había decidido dejar la música para iniciar una nueva etapa más ligada a la religión. El artista se mostró emocionado y con lágrimas en los ojos al comunicar que "hoy se cierra una etapa en mi vida, hoy se toma una decisión muy difícil".

En la publicación aclaró que esta decisión no implica un problema de salud o una influencia externa. Aseguró que "no estoy triste, simplemente que dejo todo y voy atrás de aquel que dio la vida por mi y por ti. No me volví loco, ni tampoco un enfermo, no me lavaron la cabeza, simplemente que mi vida cambió. Es un proceso muy difícil el que estoy viviendo porque tengo 44 años y a mi edad es difícil conseguir trabajo".

Después de 17 años de trayectoria, el ex participante de Cuestión de peso dejó en claro que no fue algo simple pero que es momento de avanzar. Al respecto, manifestó que "llegó una etapa final en mi vida, una decisión que me cuesta tomar mucho, por eso es mi cara. Casi 17 años en la movida y hoy decido dejar todo, la música". También explicó sus sentimientos actuales al señalar que "sé que es difícil dejar algo a lo que me dediqué prácticamente toda mi vida. Es difícil soltar esto, pero siento que es el momento, siento que ya es otra etapa de mi vida que yo tengo que caminar".

Respecto a su futuro, afirmó que "yo sé que el Padre tiene algo proyectado para mi vida. Sé que grandes cosas van a suceder y que Él va a bendecir". Recordó además que el ambiente nocturno le presentó muchas tentaciones, indicando que "la noche te presenta muchas cosas. Que el diablo te presenta muchas cosas en la noche, pero hoy decido soltar todo eso y seguirlo a Él".

Para finalizar, mencionó la posibilidad de retomar su carrera desde un lugar diferente. Expresó que "ojalá pueda hacer música cristiana en algún momento, música infantil, como siempre quise cuando empecé con la música. No estoy triste, simplemente es que es una etapa hermosa que viví en mi vida que tengo que soltar, y es una etapa que se viene. La gloria postrera será mejor que la primera".