El plantel de Boca Juniors llegó a Rosario y fue recibido por una gran cantidad de simpatizantes en la puerta del hotel, donde Miguel Ángel Russo, el director técnico, fue uno de los más aclamados. La nota se centra en la decisión del estratega de no arriesgar a su arquero titular, Agustín Marchesín, quien se recupera de una lesión, y en su lugar optó por darle la titularidad a Leandro Brey para el próximo encuentro ante Rosario Central. La vuelta de Russo, tras una breve internación, generó una cálida respuesta de los hinchas rosarinos, quienes lo consideran un ídolo en el club local.

El arribo del equipo xeneize se produjo en la tarde de este sábado, un día antes del enfrentamiento por la fecha 8 del Torneo Clausura. A pesar de que Leandro Paredes se llevó gran parte de los aplausos, el afecto del público también se centró en el entrenador, que se recuperó de una infección urinaria y decidió acompañar al grupo en el viaje. A pesar de su vínculo con el conjunto rosarino, Russo fue recibido de manera muy afectuosa por los hinchas. La determinación del director técnico de preservar a Marchesín, a pesar de que este último se puso a disposición tras su desgarro, se basa en la precaución, evitando una recaída en su gemelo derecho.

Leandro Brey, de 22 años, volverá a custodiar el arco titular después de 229 días. Aunque en el tramo final del año anterior su rendimiento no fue el esperado, el cuerpo técnico confía en sus capacidades para enfrentar a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, un escenario que se prevé complicado para la visita. La experiencia y la sabiduría del entrenador pesaron más que el deseo de Marchesín de estar presente.