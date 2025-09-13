Un individuo de 36 años, identificado como Sergio Jesús Jaled y conocido bajo el apodo de “El Chicho”, fue detenido en la tarde del sábado tras perpetrar un robo en un comercio de indumentaria ubicado en el centro de Villa Krause. La aprehensión se produjo gracias a la intervención inmediata de personal policial de la Comisaría 6ª, quien respondió a una alerta recibida a través del sistema de emergencias 911.

La damnificada recuperó la ropa robada. FOTO: Gentileza

De acuerdo con el parte oficial, el hecho ocurrió luego de que testigos reportaran ruidos sospechosos en el interior del local comercial. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un sujeto que huía cargando varias bolsas repletas de prendas de vestir. Tras una breve persecución, lograron reducir al sospechoso.

El boquete por donde entró el ladrón. FOTO: Gentileza

La investigación preliminar determinó que el imputado había ingresado ilegalmente al establecimiento mediante un boquete practicado en el techo. Una vez en el interior, sustrajo una cantidad significativa de mercadería, la cual fue recuperada en su totalidad por la policía.

La propietaria del comercio confirmó que las prendas incautadas correspondían a su inventario y ratificó los daños estructurales constatados en el inmueble.

Jaled fue trasladado a dependencias judiciales, donde se realizó la audiencia de formalización correspondiente. La Justicia resolvió su alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, imputado por la presunta comisión de un delito de robo calificado por escalamiento. La causa continúa en etapa de investigación.