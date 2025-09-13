El entrenador Julio Vaccari presentó renunció como director técnico de Independiente luego de la derrota por 1 a 0 frente a Banfield. Esta decisión se tomó tras un comienzo de segundo semestre con resultados muy desfavorables para el club de Avellaneda, que se encuentra en la última posición de la Zona B del Clausura y fue eliminado tanto de la Copa Argentina como de la Copa Sudamericana. La salida del técnico no sorprendió, dada la situación crítica del equipo.

Vaccari de 45 años decidió dar un paso al costado tras una serie de malos resultados. La caída del domingo en el estadio de Banfield fue el detonante para una decisión que venía madurando desde hace varios días. Bajo su conducción, el conjunto de Avellaneda solo consiguió tres puntos en ocho fechas y no logró avanzar en ninguna de las copas internacionales. El Rojo quedó fuera de la Copa Argentina en octavos de final y también se despidió de la Copa Sudamericana en una instancia anterior.

Ahora, la dirigencia del club deberá buscar un reemplazante para revertir el mal momento deportivo que atraviesa la institución. La salida de Vaccari busca dar un nuevo impulso al plantel, que no encontró un rumbo claro en lo que va del torneo.