El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico para la provincia de San Juan correspondiente a los días martes 12 y miércoles 13 de mayo de 2026, anticipando condiciones estables y ausencia total de precipitaciones en todo el período.

Para la jornada del martes 12, se espera que la mañana comience con cielo despejado y una temperatura de 5°C, con vientos leves provenientes del sector sur a velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la tarde, el cielo se presentará algo nublado, con un marcado ascenso térmico hasta alcanzar los 24°C, siendo este el momento más cálido del día. Los vientos en ese período aumentarán ligeramente su intensidad, situándose entre 13 y 22 kilómetros por hora, siempre con dirección predominante sur. Durante la noche, se prevé un cielo parcialmente nublado, un descenso de la temperatura hasta los 15°C y vientos que retornarán a valores de entre 7 y 12 kilómetros por hora, también del sur. La probabilidad de precipitación es nula (0%) en todos los tramos del martes, y no se esperan ráfagas significativas.

El miércoles 13 de mayo presentará una tónica muy similar, con cielos que se mantendrán mayormente parcialmente nublados a lo largo de toda la jornada. La madrugada comenzará con una temperatura de 6°C y vientos del sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la mañana, el termómetro ascenderá levemente hasta los 12°C, con vientos que disminuirán su velocidad a un rango de 7 a 12 kilómetros por hora. La tarde será la franja más cálida del miércoles, con una temperatura máxima de 22°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y vientos suaves del sur (7 a 12 km/h). Finalmente, la noche registrará 14°C, con similares condiciones de nubosidad y vientos del sur en el mismo rango de intensidad. La probabilidad de precipitación será nuevamente del 0% durante todo el miércoles, sin ráfagas destacables en ningún momento.