Una cervecería lanzó las Pizzas Adorni: "Inentendiblemente ricas"

La cervecería Galpón de Tacuara, ubicada en el partido de Tigre, decidió transformar la coyuntura política en una oportunidad de marketing que no tardó en volverse viral. El local lanzó una campaña promocional bautizada como "Pizzas Adorni" bajo el slogan "Inentendiblemente ricas", una frase que rápidamente se multiplicó en diversas plataformas digitales entre memes y referencias a las denuncias que enfrenta el actual Jefe de Gabinete.

La propuesta se difundió desde la sede de General Pacheco y ofrece variedades tradicionales como muzzarella, napolitana, fugazzeta y rúcula con parmesano. Cada opción fue presentada con una estética publicitaria que imita los mensajes políticos, buscando un tono satírico asociado a la situación judicial de Manuel Adorni. La repercusión fue inmediata y la publicación original superó rápidamente los miles de likes, generando una ola de comentarios cargados de ironía.

Muchos usuarios aprovecharon el espacio para preguntar "¿Qué propiedades tiene la pizza?" o para afirmar que el producto es "Un 3% más rica que el resto", en clara alusión a las investigaciones que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. La causa analiza operaciones inmobiliarias en Caballito y en el country Indio Cuá, además de movimientos con criptomonedas y reformas valuadas en unos 245.000 dólares que no habrían sido declaradas oficialmente.

El ingenio de los seguidores no se detuvo ahí y aparecieron mensajes preguntando si la comida "¿Viene con cascada de queso incluida?". Otros comentarios más ácidos aseguraron que "Son un afano estas pizzas" o incluso bromearon diciendo que "Una jubilada me dio plata para comprarme dos", haciendo referencia a la supuesta participación de adultos mayores en las maniobras del funcionario. Esta estrategia digital del bar, que ya es conocido en la zona norte por usar referencias virales, logró posicionar a las "Pizzas Adorni" como uno de los temas más comentados del fin de semana.