Robaron más de $42 millones de una empresa de seguridad privada

Un silencio absoluto envolvió las oficinas de una empresa de seguridad en pleno centro de San Juan durante el pasado fin de semana, pero detrás de esa calma se escondía un golpe millonario.

Los dueños del local, ubicado en calle Rivadavia, entre España y Salta, descubrieron este lunes que les faltaba una parte vital de su capital de trabajo. Se trata de un cargamento de tecnología valuado en unos 30.000 dólares, lo que equivale a unos 42 millones de pesos argentinos.

Lo que más llama la atención de los investigadores es la prolijidad del hecho. El robo habría ocurrido durante la noche del viernes, pero recién salió a la luz al comenzar la semana.

El propietario de la firma radicó la denuncia en la Comisaría 4ta y allí "aseguró que no se registraron signos de violencia en el lugar" para poder entrar. El misterio crece porque el empresario todavía "desconoce cómo los delincuentes lograron ingresar al local" sin dejar rastro alguno.

Los ladrones apuntaron directamente a un baúl o caja metálica donde se resguardaba el equipamiento de comunicación. En total, desaparecieron 20 radios portátiles, 10 intercomunicadores manos libres y seis micrófonos de palma.

El botín se completó con cargadores, transformadores y diversos accesorios que son fundamentales para la operatividad diaria de la firma. Tras los primeros peritajes de la seccional, la investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad para intentar dar con los responsables.