Marcela Kloosterboer contó el trauma que la obligó a ser vegetariana

Marcela Kloosterboer visitó a Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido y decidió hablar sobre una elección que sostiene hace más de 30 años. Con 42 años en la actualidad, la actriz recordó que su camino en el vegetarianismo comenzó cuando apenas era una niña. Según relató, "Tengo 42 y soy vegetariana desde los 8. Y, en realidad, ahí empezó mi defensa por los derechos de los animales, pero siendo muy chiquita y sin saber mucho".

A pesar de que su entorno bromeaba con que solo se alimentaba de lechuga, ella consumía arroz, pizza y huevo. El cambio de mentalidad se dio en un contexto llamativo, ya que comentó que "Mi abuelo tenía un frigorífico... mi abuelo paterno".

Una tía que llegó desde Holanda fue quien le abrió los ojos, ya que hasta ese momento Marcela disfrutaba de las comidas tradicionales. "A mí me encantaba el bife, el asado, morcilla, chorizo, todo comía", confesó. El quiebre ocurrió cuando su familiar le explicó el origen de los alimentos y ella rememoró que "Me contó que eso era una vaca. Claro, yo, de ocho años, no sabía que la milanesa era una vaca".

Incluso su padre intentó confundirla para que siguiera comiendo salamín, diciéndole "No, eso es una planta", algo que marcó el fin de ese consumo. Sobre si alguna vez flaqueó en su postura durante la adolescencia, su respuesta fue "Nunca, nunca". No obstante, la falta de información nutricional en esa época le provocó problemas de salud pasajeros. "Alguna vez estuve anémica por esto, porque no comía bien", admitió la artista.

Hoy su compromiso es total y abarca otros aspectos de su vida diaria. La actriz explicó que "Fui como investigando y fui dejando cosas que sabía... del testeo en animales, de las cremas o de los productos, o de los zapatos, no uso cuero". Para ella, aquel momento de la infancia fue determinante, concluyendo que "A los ocho años me hice vegetariana y empecé a estudiar teatro. Creo que eso marcó mi vida a esa edad".