Las sorpresas y ausencias de la prelista de la Selección para el Mundial

Lionel Scaloni ya dio el primer paso burocrático para el Mundial 2026 que comenzará en un mes cuando México y Sudáfrica pongan en marcha el torneo. La AFA difundió la prelista de 55 jugadores, que es el máximo establecido por la FIFA, de los cuales solo 26 integrarán la nómina final para defender el título de Qatar 2022. Entre los elegidos destaca Lionel Messi como capitán de un plantel que tuvo un ciclo exitoso en las eliminatorias y la obtención de la Copa América 2024.

La lista trajo consigo ausencias notorias que marcaron el final de una etapa para varios campeones. Franco Armani, ya retirado del equipo nacional, dejó su lugar a Santiago Beltrán, quien se suma a los arqueros citados anteriormente como Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Tampoco estarán Juan Foyth por lesión, Papu Gómez, Ángel Correa ni Ángel Di María, quien se despidió tras el último título continental. Paulo Dybala quedó fuera por sus constantes problemas físicos, mientras que Taty Castellanos perdió terreno frente a nuevas variantes ofensivas como el Flaco López.

En cuanto a las sorpresas, el cuerpo técnico incluyó nombres que no estaban en el radar como Mateo Pellegrino, tras jugar 35 partidos con ocho goles en el Parma, y Santiago Castro, quien brilla en el Bologna con 11 tantos.

En la zona defensiva aparecen Nicolás Capaldo, reconvertido en stopper en Alemania, y Zaid Romero, quien actualmente milita en el Getafe. El medio local aporta 12 futbolistas, entre los que debutan Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda de Boca, además de Aníbal Moreno en River tras su estadía en el Palmeiras.

Otros que no lograron un lugar en esta primera etapa fueron Tomás Palacios, Mariano Troilo, Kevin Lománaco y Lautaro Rivero. Por su parte, Alejandro Garnacho fue excluido tras su traspaso al Chelsea y conflictos internos, al igual que Joaquín Panichelli por una rotura de ligamentos sufrida en una práctica.

Con promesas como Franco Mastantuono y Nicolás Paz integrando el grupo, Scaloni tiene pocas semanas para definir quiénes recibirán el llamado que esperaron toda su carrera profesional.