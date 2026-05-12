La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una jornada de sentimientos profundos durante la noche del lunes 11 de mayo. Bajo la conducción de Santiago del Moro, los participantes recibieron un impulso anímico cuando el presentador les entregó palabras clave enviadas por sus familias.

En esta gala de eliminación número 12, la tensión se mantuvo hasta el último minuto entre los cinco nominados originales que eran Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela De Lucía.

La primera en asegurar su permanencia fue Cinzia, quien obtuvo apenas el 4,8% de los votos. Al conocer el resultado, la participante no dudó en lanzar una advertencia directa hacia sus compañeros al decir "Tengan cuidado los caciques", apuntando a su reciente conflicto con Emanuel.

Luego fue el turno de Di Gioia, quien respiró aliviado con el 11,9% de los votos negativos y aprovechó la cámara para saludar a su hija por su cumpleaños. Franco Zunino también fue salvado por la voluntad del público con un 18,7% de apoyo, dejando la definición cara a cara entre Danelik y Daniela.

Daniela De Lucía, que había tenido que salir brevemente de la convivencia por temas de salud, finalmente se convirtió en la nueva eliminada de la competencia cerca de las 23.30.

Antes de cruzar la puerta, la coach pidió un último deseo para su salida que sus compañeros cumplieron con gusto. Todos se unieron para cantar "Un velero llamado Libertad", el famoso tema de José Luis Perales, en una despedida que inundó de lágrimas cada rincón de la casa más famosa del país.