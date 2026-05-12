El Gobierno nacional oficializó este martes la privatización de Transener, la principal empresa transportadora de energía eléctrica de la Argentina, mediante una operación valuada en más de US$356 millones. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la resolución 673 y forma parte del proceso impulsado por la gestión de Javier Milei para reducir la participación estatal en empresas energéticas.

La adjudicación quedó en manos de un consorcio de capitales argentinos integrado por las compañías Genneia y Edison Transmisión, que presentó la oferta más alta para quedarse con el 100% de las acciones que el Estado poseía en Citelec, la firma controlante de Transener. El monto ofertado alcanzó los US$356.174.811, superando ampliamente el precio base de US$206 millones fijado para la licitación.

Desde el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, celebraron la operación y aseguraron que “el Estado se retira definitivamente de su participación en la empresa”. Además, remarcaron que la administración privada permitirá mejorar las inversiones y la gestión del sistema de transporte eléctrico nacional.

Transener administra una estructura considerada estratégica para el Sistema Argentino de Interconexión. La compañía opera más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kV que recorren el país desde Jujuy hasta Santa Cruz y transportan gran parte de la energía eléctrica que se consume en la Argentina. La firma ya había sido privatizada en la década del 90, aunque el Estado mantenía participación accionaria a través de Enarsa.

La venta de Transener representa un nuevo avance en el plan de desguace y privatización de Enarsa, habilitado tras la aprobación de la Ley Bases. Según datos oficiales, a fines de 2024 la empresa estatal tenía participación en al menos diez unidades vinculadas al sector energético, aunque actualmente conserva solo algunas centrales termoeléctricas, participación en proyectos eólicos y activos vinculados al gas.

El Gobierno también anticipó que continuará avanzando con nuevas concesiones hidroeléctricas en distintas provincias, entre ellas San Juan, además de Mendoza, Salta, Tucumán y Chubut. La intención oficial es profundizar el retiro estatal del sistema energético y abrir el control de la infraestructura a operadores privados.