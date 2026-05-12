La muerte de César Fernando Vedia causó una profunda conmoción en el departamento Ullum y en el fútbol sanjuanino. El joven, de 29 años, perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica cuando intentaba arreglar una cortadora de fiambre en su casa del asentamiento Villa del Lago. Según la investigación preliminar, el accidente ocurrió este lunes por la tarde mientras manipulaba el aparato que utilizaban en el kiosco familiar.

Vedia era conocido en el ambiente deportivo como “El Chueco” y había pasado por distintos clubes de la zona, entre ellos Juventud Ullunera, San Lorenzo de Ullum y Barrio Colón. Compañeros, dirigentes y amigos lo despidieron con mensajes de dolor en redes sociales, destacando su compañerismo y el fuerte vínculo que mantenía con el fútbol local.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 14.30. El joven se encontraba junto a su esposa y sus hijos cuando decidió revisar la máquina, que presentaba fallas. Tras desarmarla, la conectó a una zapatilla eléctrica dentro de la cocina y recibió una fuerte descarga. Familiares y vecinos intentaron auxiliarlo hasta la llegada de una ambulancia que lo trasladó al Hospital Marcial Quiroga, aunque ingresó sin signos vitales.

Las pericias posteriores detectaron serias anomalías en la instalación eléctrica de la vivienda. Bomberos, personal técnico y peritos encontraron conexiones clandestinas, cables expuestos y fugas de corriente a tierra. Incluso, según el informe preliminar, la casa continuaba recibiendo energía aun después de que se interrumpiera el suministro desde el medidor, situación que encendió las alarmas de los investigadores.

La causa quedó en manos del fiscal Sebastián Gómez y personal de la UFI de Delitos Especiales, que busca determinar con precisión cómo se produjo el accidente fatal. Mientras tanto, en Ullum el dolor atraviesa tanto a familiares como a toda la comunidad futbolera que hoy despide a uno de sus jugadores más queridos.