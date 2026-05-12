El Ministerio de Defensa aplicó una reducción superior a los $46.000 millones en partidas destinadas al alistamiento operacional de las Fuerzas Armadas, según indica el Boletín Oficial. La medida impacta directamente en áreas vinculadas al entrenamiento, mantenimiento y equipamiento militar del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El ajuste más importante recayó sobre la Fuerza Aérea Argentina. El Programa 16 de alistamiento operativo sufrió un recorte de $16.500 millones destinados a bienes de uso y equipos militares, afectando recursos vinculados al funcionamiento y preparación de la fuerza.

En segundo término aparece el Ejército Argentino, que perdió $12.622.064.540 asignados a equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. La reducción alcanza áreas clave para la logística y operatividad terrestre.

Por su parte, la Armada Argentina registró una poda neta de $15.220 millones en partidas de alistamiento operacional. Dentro de ese esquema sobresale la eliminación de un crédito externo por $10.620 millones que estaba destinado al proyecto de incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano.

La readecuación presupuestaria se da en un contexto de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional y vuelve a poner el foco sobre el financiamiento del sistema de Defensa y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Como contraparte, una de las pocas áreas que recibió refuerzos fue el programa de Sanidad Naval, que obtuvo $4.000 millones adicionales provenientes de recursos propios para la compra de insumos médicos y farmacéuticos.

Las modificaciones presupuestarias quedaron reflejadas en las planillas oficiales del Ministerio de Defensa y abarcan programas vinculados al sostenimiento operativo, mantenimiento de equipamiento y adquisición de recursos estratégicos para las tres fuerzas militares.