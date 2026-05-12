El emotivo homenaje de Tomás Pergolini a su abuela tras su muerte

Tomás Pergolini decidió abrir su corazón en su programa de stream Esto no sucedió por Vorterix para despedir a su abuela Beatriz, quien falleció el pasado jueves siete de mayo.

Con mucha emoción, el conductor recordó cómo era el vínculo con ella y relató que "Siempre me tuvo muy presente y eso a mí me enternece un montón". Durante la emisión, destacó la personalidad de la mujer y contó que ella muy descaradamente "decía que tenía un amor muy especial conmigo y que era su favorito" frente al resto de sus nietos, algo que él definió como una barbaridad pero propia de una señora que no le temía a nada.

Al hablar de la entereza de la madre de Mario Pergolini, el joven expresó que "Ojalá yo pueda heredar el 10% de su entereza y de su fortaleza sentimental y física". Recordó con una mezcla de risas y llanto que, aunque a veces ella estaba cansada y decía "la put* madre, ¿por qué tengo que vivir tanto?", siempre lograba salir adelante porque "Tenía una fuerza enorme". Sin embargo, el momento de mayor sensibilidad ocurrió cuando confesó una cuenta que siente que no pudo saldar.

Con la voz quebrada, el conductor admitió que "Me quedó una minideuda pendiente: nunca le cociné". Este detalle cobra un significado especial ya que él actualmente estudia para ser profesional gastronómico en el IAG, impulsado por los sabores que ella preparaba en su infancia. Sobre esos platos, aseguró que "Mi abuela ha cocinado los mejores canelones que comí en mi vida y las mejores papas fritas que me han freído".

Para sobrellevar la tristeza de esa asignatura pendiente, Tomás compartió el consuelo que le brindó un amigo, quien le aseguró que ella "va a vivir para siempre en tu comida porque ella fue la que te dio las ganas de cocinar".

Finalmente, dejó una reflexión sobre el duelo y el tiempo compartido al decir que "Siempre va a quedar algo por hacer, siempre vas a lamentar un poco no haber estado más, es normal" pero se mostró reconfortado al cerrar con un pensamiento final sobre su conexión mutua al decir que "Sé que hasta el último momento pensé en ella y ella pensó en mí".