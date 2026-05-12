Arcor lanzó GOAT extraindulguente, el alfajor con corazón de Bon o Bon

El mundo de las golosinas se renovó con la llegada de una propuesta que busca romper los esquemas tradicionales del mercado nacional. Grupo Arcor presentó oficialmente GOAT, un alfajor definido como extra indulgente que rápidamente capturó la atención de los usuarios más jóvenes.

Esta nueva creación se destaca por integrar dos clásicos que nunca fallan el dulce de leche y un corazón cremoso de bon o bon. Todo esto se completa con tapas de chocolate intenso y un doble baño que promete una experiencia de consumo diferencial en el segmento masivo.

Antes de su lanzamiento oficial, el producto ya había evidenciado una rápida viralización gracias a que muchos consumidores compartieron sus reseñas y videos abriendo el paquete de forma espontánea.

Según explicaron desde la compañía, la estrategia de mercado responde a la demanda de los consumidores que buscan productos "con más volumen de relleno y perfiles de sabor poco tradicionales" para sus rutinas diarias. La marca anunció además una campaña pensada para dialogar de forma directa con los nuevos hábitos de consumo y el público digital.

Natalia Colla, quien se desempeña como responsable de harinas en la firma, fue la encargada de detallar los pilares de esta innovación. La especialista sostuvo que "Este lanzamiento combina una estética y un formato joven con el sello de confianza que aporta bon o bon como ingrediente central" para garantizar una conexión real con las tendencias globales.