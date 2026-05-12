Mascherano reveló si Messi conspiró para echarlo del Inter Miami

Javier Mascherano volvió a escena en un evento realizado en México y no pudo evitar las preguntas sobre Lionel Messi. A casi un mes de su renuncia al Inter Miami en abril, el ex mediocampista de 41 años rompió el hermetismo que rodeó su partida del club estadounidense.

Ante la consulta sobre cómo percibió al astro de 38 años en sus últimos días de entrenamiento, el técnico fue sintético pero contundente al decir que lo vio "Bien, bien, siempre se ve bien".

Esta reaparición ocurre en un clima de versiones cruzadas sobre su desvinculación. Si bien la salida se anunció oficialmente por "razones personales", trascendió que hubo una fuerte discusión en el vestuario tras un empate poco antes de su renuncia.

El clima se había enrarecido tras la eliminación ante Nashville SC en la Concacaf Champions Cup. Según reportes internacionales, el Jefecito y el capitán "A menudo discutían o tenían acaloradas discusiones, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial" debido a la confianza ganada en años de convivencia.

El técnico, que llevó a la franquicia a ganar la MLS Cup en 2025, dejó al equipo en el tercer lugar de su conferencia con tres victorias, un empate y tres derrotas. Pese al final abrupto, Mascherano se mostró optimista sobre la selección argentina ante el Mundial de 2026. Respecto a la defensa del título, expresó que "Ojalá pueda repetir el campeonato, es lo que todos los argentinos deseamos. Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas".

Sobre su propio futuro profesional, el ex volante no descartó trabajar en el fútbol azteca en el corto plazo. Al ser consultado sobre la Liga MX, planteó que "Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Es una liga competitiva con buenos jugadores, equipos fuertes y partidos entretenidos". Mientras tanto, en Miami suenan nombres como los de Hernán Crespo, Martín Palermo, Matías Almeyda o Xavi Hernández para ocupar su lugar.