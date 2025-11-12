El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio significativo en las condiciones del tiempo para la provincia de San Juan durante la jornada del jueves 13 de noviembre, tras un miércoles caracterizado por un tiempo estable. Para el día miércoles 12, se prevé un cielo parcialmente nublado durante la mañana, tarde y noche, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y los 27°C, con vientos del sector sur y sudeste que podrían alcanzar ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

El panorama comenzará a modificarse en la madrugada del jueves, manteniéndose un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, el cambio más notable se espera para la tarde y la noche del mismo día. Durante la tarde, el cielo se presentará algo nublado, con una probabilidad de precipitación que se estima entre un 10% y un 40%. Este porcentaje aumentará considerablemente durante la noche, donde el pronóstico indica la ocurrencia de tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 40% y el 70%.

El ascenso de la temperatura será otro factor destacable, con una máxima prevista de 30°C durante la tarde del jueves. Los vientos, por su parte, se mantendrán moderados del sector sudeste, sin previsión de ráfagas significativas para esa jornada. Se recomienda a la población mantenir informada a través de los canales oficiales, ya que las condiciones asociadas a las tormentas aisladas pueden implicar la posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento localizadas.