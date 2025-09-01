El phishing, un conjunto de técnicas engañosas usadas por ciberdelincuentes, busca robar información personal y dinero mediante la infiltración en dispositivos electrónicos. Los medios más comunes para estos ataques incluyen correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

En un escenario donde la inseguridad digital crece, es fundamental que los usuarios mantengan precaución no solo frente a aplicaciones sospechosas, sino también en relación a ciertas funciones integradas en los teléfonos móviles.

En particular, dos funciones del celular resultan vulnerables y es recomendable desactivarlas para reducir el riesgo de ser víctima de hackers: el Bluetooth y el GPS, según lo señalado por el portal especializado Computer Hoy.

Cuando estas funciones están activas, los delincuentes pueden infiltrarse en el dispositivo y acceder a datos sensibles, incluyendo contraseñas y aplicaciones como el home banking, poniendo en riesgo la seguridad financiera y personal del usuario.

Pasos para desactivar el GPS

Ingresa al ícono de “Ajustes”, identificado con una rueda dentada en la pantalla principal o en el menú de aplicaciones.

Localiza la opción “Ubicación”, “Localización” o términos similares, que a veces se encuentra dentro de la sección “Seguridad y privacidad”.

Desactiva el interruptor que aparece junto a esta opción deslizando hacia la izquierda.

Pasos para desactivar el Bluetooth