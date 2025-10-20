El domingo 19 de octubre de 2025, en celebración del Día de la Madre, la modelo y conductora Pampita fue destinataria de un emotivo video homenaje por parte de una cuenta de admiradores.

El material audiovisual, realizado desde una cuenta dedicada a la familia Vicuña Ardohain, reunió imágenes de Pampita junto a sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán y Ana. Además de celebrar la vida familiar actual, el video incluyó un sentido recuerdo de Blanca Vicuña.

La publicación que acompañó el video destacó la fortaleza de la modelo como madre, refiriéndose a ella como una “Guerrera de la vida”. En uno de los fragmentos del posteo, se leía: “Feliz día, guerrera de la vida. Le agradecemos a Dios por siempre darte mucha salud y felicidad para disfrutar de tus pequeños”. Otro mensaje añadía: “Te amamos con el alma y deseamos que disfrutes muchísimo tu día, como te lo merecés”.

El homenaje recordó especialmente a Blanca Vicuña, la hija de Pampita que falleció a los seis años el 8 de septiembre de 2012. La causa de su muerte fue una neumonía hemorrágica. El mensaje de los fans le aseguró a Pampita que su hija Blanca estaría “orgullosa de vos, de cómo salís adelante y crías con mucho amor a sus hermanos”.

Lejos de ignorar el gesto, Pampita compartió el video en sus historias de Instagram y comentó la publicación original dejando cinco corazones rojos, en señal de gratitud hacia sus seguidores.

La reacción de la modelo se viralizó rápidamente, generando una ola de apoyo en las redes sociales. Los mensajes de los usuarios se multiplicaron, destacando su figura con expresiones como: “Madraza con todas las letras”, “Guerrera, luchadora y gran mujer”, y “Tu hija Blanca te acompaña siempre”.