El Turco Naim visitó la mesa de Juana Viale para abordar, con total honestidad, el final de su relación con Emilia Attias, un vínculo que duró casi dos décadas.

Naim compartió una reflexión nostálgica sobre el tiempo que pasaron juntos: “Estuvimos diecinueve años juntos. Cuando nos separamos, me di cuenta de que había pasado casi la mitad de mi vida al lado de ella”. El artista aseguró que esta etapa fue determinante tanto en su vida personal como profesional.

Pese al fin del matrimonio, Naim afirmó que no guarda resentimientos, describiendo su historia con Attias como “una historia hermosa”. Sin embargo, su sinceridad dejó entrever que la ruptura lo forzó a reevaluar su vida fuera de la pareja.

El Turco Naim también abordó los desafíos de mantener relaciones largas en la actualidad. “Hoy es raro estar mucho tiempo en pareja. Antes era lo normal, pero ahora los ciclos son distintos, las personas cambian y es difícil coincidir en todos los cambios”, explicó.

Respecto a su estado civil actual, Naim compartió una mirada madura sobre la soledad y el crecimiento personal. Él expresó que aprendió a disfrutar de su independencia: “Si sabés estar bien solo, es un gran estado. La soledad, cuando te conocés, puede ser muy sana”.

Consultado por Juana Viale sobre si volvería a enamorarse, el humorista respondió con su característico humor y determinación: “Estoy muy bien solo, me levanto a la hora que quiero”. Aunque aseguró no estar cerrado al amor, dejó claro que la próxima relación deberá cumplir con ciertas expectativas: “No estoy cerrado al amor, pero se tienen que dar muchas condiciones”. La frase que más resonó en el público fue la que enfatizó que “se tienen que dar un montón de condiciones para estar en pareja también”.