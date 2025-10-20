La Selección Argentina Sub 20 no logró coronarse campeona del mundo en Chile, tras caer 2-0 ante Marruecos en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago. Los goles del conjunto africano fueron convertidos por Yassir Zabiri, autor de un doblete histórico que selló la primera consagración mundial de su país en la categoría.

El equipo dirigido por Diego Placente completó una destacada campaña, pero no pudo revertir el impacto de los dos tantos tempraneros del rival, a los 11 y 28 minutos del primer tiempo, que marcaron el rumbo definitivo del partido.

Más allá del resultado deportivo, la atención también se centró en un gesto polémico del futbolista chileno Arturo Vidal, quien celebró el triunfo marroquí con una publicación en sus redes sociales. El jugador de Colo Colo compartió en su cuenta de Instagram el video del segundo gol de Marruecos acompañado por emojis de aplausos, la bandera marroquí y una cara con corazones, en una clara muestra de festejo por la derrota argentina.

El posteo del “Rey Arturo” rápidamente se volvió viral y desató una ola de comentarios entre hinchas argentinos, que interpretaron la publicación como una provocación. No es la primera vez que Vidal protagoniza cruces mediáticos con jugadores o fanáticos de la Albiceleste, lo que reavivó la histórica rivalidad futbolística entre Argentina y Chile.

Mientras tanto, Marruecos celebra su primer título mundial Sub 20, y la Argentina, aunque dolida por la caída en la final, se despide con el subcampeonato y la certeza de haber formado un equipo competitivo y con proyección de futuro.