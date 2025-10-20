Publicidad
Recuperaron en Rivadavia una bicicleta y una máquina hormigonera robadas

Efectivos de la División Comando Radioeléctrico Oeste recuperaron una bicicleta y una máquina hormigonera que habían sido sustraídas de una vivienda en Rivadavia. Los objetos fueron hallados en otro domicilio y ya fueron restituidos a su dueña.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Los elementos recuperados. (Foto gentileza Policía de San Juan)

La División Comando Radioeléctrico Oeste de la Policía de San Juan logró recuperar una bicicleta y una máquina hormigonera que habían sido robadas en el Barrio Hogar 25/41, en el departamento Rivadavia.

La denuncia fue radicada por la propietaria de los elementos, quien aportó datos que orientaron a los efectivos hacia su posible ubicación. Siguiendo esas pistas, la policía se dirigió a un domicilio en el Barrio Nuevo Cuyo, donde encontraron los objetos denunciados.

El propietario de la vivienda permitió el ingreso de los agentes y manifestó desconocer cómo habían llegado los elementos al lugar. Tras verificar que se trataba de los objetos sustraídos, ambos fueron secuestrados y trasladados a la sede jurisdiccional, donde permanecerán hasta ser entregados a la damnificada en carácter de depositaria judicial.

La investigación continúa a cargo de personal policial para determinar la identidad del autor del robo y esclarecer las circunstancias del hecho.

