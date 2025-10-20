Durante el fin de semana, el candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, desarrolló una amplia agenda de actividades que lo llevó por distintos departamentos de la provincia, consolidando su estrategia de cercanía con los sanjuaninos y sanjuaninas.

La jornada del sábado comenzó temprano con una caminata por la Peatonal sanjuanina, donde Andino dialogó con vecinos y vecinas que se acercaron para compartir sus inquietudes y expresar su apoyo. El dirigente destacó la importancia de mantener el contacto directo con la gente, escuchando sus necesidades y propuestas.

Por la tarde, el candidato visitó el departamento San Martín, donde participó de una mateada comunitaria en vísperas del Día de la Madre, compartiendo un encuentro cálido y familiar. Luego, se trasladó a Albardón, donde acompañó a los vecinos en un agasajo especial para las madres. Desde allí, continuó su recorrido hacia Ullum y Caucete, donde también fue recibido por familias y referentes locales que organizaron celebraciones con motivo de la fecha.

El domingo, Andino retomó su recorrida con una caminata por el barrio Mutual Banco San Juan, en la Capital, y cerró la jornada nuevamente en San Martín, donde acompañó los festejos por el Día de la Madre junto a las familias del departamento.

En diálogo con la prensa, Andino expresó: “Cada encuentro reafirma mi compromiso con los sanjuaninos. Voy a aprovechar hasta el último segundo para recorrer cada rincón de la provincia, como lo he hecho siempre, porque creo que la política se construye cara a cara, escuchando, compartiendo y estando cerca de la gente.”